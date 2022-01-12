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09:42 12.01.2022

Три казахстанских теннисиста вышли в финал квалификации AusOpen-2022

Теннис Австралия Финал Фото: Instagram/dmitrypopko
Дмитрий Попко, Михаил Кукушкин и Тимофей Скатов сыграют за выход в основную сетку первого Гранд слэма сезона – Чемпионата Австралии, сообщает Zakon.kz.

Из вышеназванной тройки последним путевку в финальную часть турнира завоевал Дмитрий Попко. Теннисист из Нур-Султана в полуфинале отбора обыграл местного спортсмена Филипа Секулича – 6:4, 6:2. В первом круге квалификации Дмитрий был сильнее одного из фаворита турнира испанца Бернабе Сапата Миральеса – 6:1, 7:5. Теперь, чтобы попасть в список теннисистов основной стадии, Попко нужно обыграть в последнем матче отборочного раунда чеха Иржи Лехецка.

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К этому моменту уже определились соперники по финалу у Михаила Кукушкина и Тимофея Скатова. Михаил сыграет с Эрнесто Эскобедо из США, а Тимофей Скатов разыграет путевку в основную сетку с португальцем Гастао Элиасом.

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