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08:29 12.01.2022

Второй казахстанский теннисист прошел в финал Australian Open-2022

Теннис AusOpen Полуфинал Фото: Instagram/kukushkin_mikhail
Самый опытный казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сыграет в решающем матче квалификационного отбора на Чемпионате Австралии, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в полуфинале отборочного этапа Чемпионата Австралии одолел опытного голландца Робина Хааса.

Для победы Михаилу понадобилось почти два часа и два напряженных сета – 7:5, 7:6.

Для выхода в основную стадию соревнований казахстанскому спортсмену необходимо одержать еще одну победу.

Пока соперник по финалу квалификации не определился, он станет известен после поединка Андреа Вавассорри (Италия) и Эрнесто Эскобедо (США).

На старте австралийского первенства Михаил Кукушкин переиграл представителя Боснии и Герцеговины Мирзу Базича – 6:2, 6:3.

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