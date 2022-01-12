08:29 12.01.2022
Второй казахстанский теннисист прошел в финал Australian Open-2022
Фото: Instagram/kukushkin_mikhail
Самый опытный казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сыграет в решающем матче квалификационного отбора на Чемпионате Австралии, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в полуфинале отборочного этапа Чемпионата Австралии одолел опытного голландца Робина Хааса.
Для победы Михаилу понадобилось почти два часа и два напряженных сета – 7:5, 7:6.
Для выхода в основную стадию соревнований казахстанскому спортсмену необходимо одержать еще одну победу.
Пока соперник по финалу квалификации не определился, он станет известен после поединка Андреа Вавассорри (Италия) и Эрнесто Эскобедо (США).
На старте австралийского первенства Михаил Кукушкин переиграл представителя Боснии и Герцеговины Мирзу Базича – 6:2, 6:3.