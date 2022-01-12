09:34 12.01.2022
Сколько метров торговой площади полагается на 1000 человек в РК
Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции РК приказом от 30 декабря 2021 года внес изменения в минимальные нормативы обеспеченности населения торговой площадью, сообщает Zakon.kz.
Новые минимальные нормативы обеспеченности населения торговой площадью на 1000 человек составляют:
Алматы – 545 кв. м
Нур-Султан – 722 кв. м
Шымкент – 474 кв. м
Акмолинская область – 706 кв. м
Актюбинская область – 453 кв. м
Алматинская область – 403 кв. м
Атырауская область – 745 кв. м
Западно-Казахстанская область – 705 кв. м
Жамбылская область – 445 кв. м
Карагандинская область – 570 кв. м
Костанайская область – 762 кв. м
Кызылординская область – 542 кв. м
Мангистауская область – 723 кв. м
Павлодарская область –674 кв. м
Северо-Казахстанская область – 770 кв. м
Туркестанская область – 474 кв. м
Восточно-Казахстанская область – 594 кв. м
В среднем по Казахстану – 621 кв. м
Приказ вводится в действие с 21 января 2022 года.