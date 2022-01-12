Сколько метров торговой площади полагается на 1000 человек в РК

Новые минимальные нормативы обеспеченности населения торговой площадью на 1000 человек составляют:

Алматы – 545 кв. м

Нур-Султан – 722 кв. м

Шымкент – 474 кв. м

Акмолинская область – 706 кв. м

Актюбинская область – 453 кв. м

Алматинская область – 403 кв. м

Атырауская область – 745 кв. м

Западно-Казахстанская область – 705 кв. м

Жамбылская область – 445 кв. м

Карагандинская область – 570 кв. м

Костанайская область – 762 кв. м

Кызылординская область – 542 кв. м

Мангистауская область – 723 кв. м

Павлодарская область –674 кв. м

Северо-Казахстанская область – 770 кв. м

Туркестанская область – 474 кв. м

Восточно-Казахстанская область – 594 кв. м

В среднем по Казахстану – 621 кв. м

Приказ вводится в действие с 21 января 2022 года.