Озвучены меры по сдерживанию роста цен на продукты питания в Казахстане

В рамках сдерживания продовольственной инфляции и усиления мер государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания совместно с акиматами на местах принимаются меры по обеспечению физической и ценовой доступности основных видов продтоваров. Совместно с Министерством сельского хозяйства будет обеспечен полный мониторинг балансов производства, потребления и перераспределения товаров. Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов

Также, по его словам, принимаются меры по привлечению импортных поставок продовольственных товаров в рамках взаимодействия со странами Центральной Азии.

В случае необходимости своевременно будут приняты меры по экспортному ограничению. Уже установлен запрет по экспорту скота и овощей. Бахыт Султанов

Вице-премьер отметил, что Предпринимательский кодекс предусматривает инструменты применения пороговых и предельных цен. В этой связи власти пересмотрели подходы по пороговым ценам.