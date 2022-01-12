10:00 12.01.2022
Озвучены меры по сдерживанию роста цен на продукты питания в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на заседании Правительства рассказал, как в стране будет сдерживаться продовольственная инфляция, передает корреспондент Zakon.kz.
В рамках сдерживания продовольственной инфляции и усиления мер государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания совместно с акиматами на местах принимаются меры по обеспечению физической и ценовой доступности основных видов продтоваров. Совместно с Министерством сельского хозяйства будет обеспечен полный мониторинг балансов производства, потребления и перераспределения товаров. Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов
Также, по его словам, принимаются меры по привлечению импортных поставок продовольственных товаров в рамках взаимодействия со странами Центральной Азии.
В случае необходимости своевременно будут приняты меры по экспортному ограничению. Уже установлен запрет по экспорту скота и овощей. Бахыт Султанов
Вице-премьер отметил, что Предпринимательский кодекс предусматривает инструменты применения пороговых и предельных цен. В этой связи власти пересмотрели подходы по пороговым ценам.
Это позволит не допустить риска дальнейшего роста цен. В случае существенного роста цен по отдельным товарам будет своевременно применен инструмент административного закрепления предельных цен в порядке, определенном антимонопольным органом. Продолжится работа по расширению кооперации и торговли с ближними соседями. Дальнейшее углубление торгово-экономических отношений, промышленной и инвестиционной кооперации будет нацелено на партнеров по ЕАЭС и ближайших соседей в Центральной Азии.Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов