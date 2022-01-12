На что будут направлять деньги из фонда «Народу Казахстана», рассказала глава Минздрава

По поручению главы государства по созданию Общественного социального фонда «Қазақстан халқына» согласно действующему законодательству под Общественным фондом понимается фонд, учрежденный физическими лицами или юридическими лицами – общественными объединениями. Сфера деятельности фонда будет охватывать различные стороны социальной и культурной деятельности –здравоохранение, образование, спорт, культуру, социальную инфраструктуру, восстановление последствий погромов и поддержку семей погибших военнослужащих. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Она добавила, что финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников. Планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций, обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов и регулярные отчисления в фонд со стороны субъектов крупного бизнеса.