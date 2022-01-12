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Законодательство РК
09:50 12.01.2022

На что будут направлять деньги из фонда «Народу Казахстана», рассказала глава Минздрава

Фонд «Қазақстан халқына», работа, средства Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Какие сферы будет охватывать фонд «Қазақстан халқына», на заседании правительства проинформировала министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент Zakon.kz.
По поручению главы государства по созданию Общественного социального фонда «Қазақстан халқына» согласно действующему законодательству под Общественным фондом понимается фонд, учрежденный физическими лицами или юридическими лицами – общественными объединениями. Сфера деятельности фонда будет охватывать различные стороны социальной и культурной деятельности –здравоохранение, образование, спорт, культуру, социальную инфраструктуру, восстановление последствий погромов и поддержку семей погибших военнослужащих. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Она добавила, что финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников. Планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций, обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов и регулярные отчисления в фонд со стороны субъектов крупного бизнеса.

В связи с этим предлагается создание рабочей группы при правительстве с участием представителей гражданского общества для определения общественного объединения, которое выступит в качестве учредителя фонда, а также выработки механизмов реализации. Министерством здравоохранения будут внесены предложения по перечню лекарственных средств и расчеты предполагаемых затрат на лечение детей с орфанными заболеваниями из средств Общественного социального фонда «Қазақстан халқына».Ажар Гиният
Оксана Скибан
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