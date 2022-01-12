В Казахстане хотят изменить норму по обязательной отработке для сельской молодежи

В частности, планируется внести изменения в закон «Об образовании» в части исключения обязательной трехлетней отработки в регионе обучения для сельской молодежи, поступившей на обучение в пределах квоты.

Такая поправка связана с низким уровнем трудоустройства выпускников после завершения учебы в регионах приема, а также неразвитостью стимулирующих мер поддержки для молодежи в рамках переселения, в том числе в части обеспечения жильем.

Как пояснили в министерстве, с 2020 года для казахстанцев из числа сельской молодежи, поступивших в пределах квоты, после окончания вуза или послевузовского образования предусмотрена обязательная трехлетняя отработка в регионе обучения.

На сегодняшний день обучение по госпрограмме «Серпін» завершили 5962 человека: в 2020 году – 2653 человека, в 2021-м – 3309.

Однако из 1592 распределенных выпускников 2020 года 1084 молодых специалиста нарушили обязательства по отработке.

Вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по отработке молодыми специалистами по программе «Серпін» не достигается конечный результат, для достижения которого были выделены целевые бюджетные средства. МОН РК

Предлагаемая поправка предусматривает предоставление возможности выпускникам проекта «Серпін» отрабатывать во всех трудодефицитных регионах.

Как считают в ведомстве, такой подход приведет к увеличению уровня трудоустройства и обеспечению квалифицированными кадрами по педагогическим, техническим и сельскохозяйственным направлениям в трудодефицитных регионах страны.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 25 января.