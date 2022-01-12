«Омикрон-штамм» в Казахстане: Минздрав обновил прогноз по заболеваемости

Министерство здравоохранения обновило прогноз с учетом выявления в Казахстане «омикрон-штамма».

Напомним, что 6 января в Казахстане были выявлены первые случаи заражения «омикрон-штаммом» в Алматы и Нур-Султане.

Так, при оптимистичном сценарии: при охвате ревакцинацией до 100% подлежащего населения, повсеместном соблюдении мер профилактики прогнозируют регистрацию до 17,5 тыс. случаев заболевания в сутки. Согласно реалистичному сценарию при охвате ревакцинацией 70%, частичном соблюдении мер профилактики – до 25,5 тыс. случаев в сутки. При пессимистичном сценарии – при охвате ревакцинацией менее 40%, при несоблюдении мер профилактики – среднесуточное число зарегистрированных случаев может возрасти до 40 тыс. в сутки. Министр здравоохранения Ажар Гиният

В этой связи глава Минздрава рекомендовала казахстанцам отказаться от посещения мест массового скопления населения, не проводить и не посещать коллективные мероприятия. Советует она также воздержаться от посещения родственников и приема гостей дома, соблюдать масочный режим не только в общественных местах, но и на улице.