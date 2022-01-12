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Законодательство РК
10:37 12.01.2022

Нигматулин: Мажилис приступил к работе над законопроектами по стабилизации ситуации в стране

Председатель Мажилиса, Нурлан Нигматулин Фото: Ж.Жумабекова
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Палаты подчеркнул, что задачи, поставленные накануне президентом страны, определяют акценты работы в законодательном поле, передает Zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты взяли в работу ряд новых законопроектов, направленных, по словам спикера Мажилиса, на выполнение поручений главы государства по стабилизации социально-экономической ситуации в стране.

Депутаты Мажилиса должны обеспечить качественную и своевременную законодательную поддержку поручений президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Прежде всего, по кардинальному реформированию всей системы обеспечения национальной безопасности, поддержанию макроэкономической стабильности, ликвидации межрегиональных диспропорций, поддержке малого и среднего бизнеса и, конечно же, по решению социальных проблем населения.Нурлан Нигматулин

В частности, депутаты взяли в работу законодательные поправки по вопросам реформирования жилищной политики.

Как отметил спикер Мажилиса, законопроектом определяется механизм субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения.

Депутаты приступили к работе над новым законопроектом о банкротстве физических лиц, который позволит облегчить бремя кредиторской задолженности наших граждан.

Среди новых законопроектов также «О личном подсобном хозяйстве» с сопутствующими поправками, изменения и дополнениями в УК, УПК КоАП по вопросам усиления ответственности за экологические нарушения и др.

Все это особенно важно в нынешнее непростое время. И, конечно, вся эта работа будет выстроена в тесном взаимодействии не только с правительством, но и со всеми политическими партиями, гражданским обществом и экспертным сообществом. Нурлан Нигматулин
Анастасия Стативкина
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