Нигматулин: Мажилис приступил к работе над законопроектами по стабилизации ситуации в стране

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты взяли в работу ряд новых законопроектов, направленных, по словам спикера Мажилиса, на выполнение поручений главы государства по стабилизации социально-экономической ситуации в стране.

Депутаты Мажилиса должны обеспечить качественную и своевременную законодательную поддержку поручений президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Прежде всего, по кардинальному реформированию всей системы обеспечения национальной безопасности, поддержанию макроэкономической стабильности, ликвидации межрегиональных диспропорций, поддержке малого и среднего бизнеса и, конечно же, по решению социальных проблем населения. Нурлан Нигматулин

В частности, депутаты взяли в работу законодательные поправки по вопросам реформирования жилищной политики.

Как отметил спикер Мажилиса, законопроектом определяется механизм субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения.

Депутаты приступили к работе над новым законопроектом о банкротстве физических лиц, который позволит облегчить бремя кредиторской задолженности наших граждан.

Среди новых законопроектов также «О личном подсобном хозяйстве» с сопутствующими поправками, изменения и дополнениями в УК, УПК КоАП по вопросам усиления ответственности за экологические нарушения и др.