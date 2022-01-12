В Жамбылской области задержали еще 288 подозреваемых в беспорядках

За нарушение режима ЧП в отношении 114 лиц составлены административные протоколы по ст. 476 ч. 1 п. 10 КоАП РК. Санкцией суда административным арестам подвергнуты 108 человек. Оперативный штаб МВД РК

Кроме того, в ходе проведенных рейдовых мероприятий изъяты 34 единицы оружия и 43 патрона. На изъятое оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.