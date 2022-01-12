В МИОР усилят контрпропаганду радикализма в соцсетях

По линии министерства в сфере религии будет продолжена работа по профилактике религиозного экстремизма для недопущения радикализации граждан и использования религии в деструктивных целях. Министерством совместно с акиматами проводится информационно-разъяснительная работа как общепрофилактического характера, так и среди целевых групп населения, подверженных риску радикальной идеологии. Министр информации и общественного развития Аскар Умаров

По его словам, проводится активная работа в информационном поле с упором на социальные сети по профилактике контрпропаганды радикальной религиозной идеологии.

Так, например, в целях возврата последователей деструктивных и радикальных религиозных взглядов в русло традиционного ислама совместно со специальными правоохранительными органами и акиматами проводится реабилитационная работа.

Министр добавил, что предлагается усилить адресную информационно-разъяснительную работу с наиболее уязвимыми категориями граждан, такими как молодежь, безработные, маргинальные, самозанятые граждане, верующие.

В целях недопущения радикализации населения через интернет усилить мониторинг интернет-пространства на предмет выявления радикального религиозного контента, профилактику, контрпропаганду религиозного экстремизма в соцсетях, особенно среди молодежи, и уделить внимание адресной работе с казахстанскими подписчиками радикальных групп и сообществ в соцсетях. Глава МИОР

Также на заседании сообщили, что будет продолжена реабилитационная работа с последователями деструктивных религиозных течений, в том числе женщинами, возвращенными из зон террористической активности в рамках спецоперации «Жусан».