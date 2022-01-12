Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:11 12.01.2022

Казахстану будет доступна информация о гражданах, имеющих счета в США

Деньги Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса одобрили ратификацию соглашения между правительствами Казахстана и США о совершенствовании международной налоговой дисциплины, передает корреспондент Zakon.kz.
Согласно проекту закона, все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с финансовыми организациями США, будут обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков США.Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

По его словам, законопроект затрагивает деятельность финансовых организаций, в том числе кредитных организаций, страховых, брокерских и других аналогичных компаний. 

В случае неприсоединения к данному режиму с международных банковских переводов могут быть удержаны 30% с суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории США.Алибек Куантыров

Присоединившиеся к соглашению финансовые институты будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане. Аналогично присоединение Казахстана к соглашению позволит получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США.

Кроме того, взаимодействие между странами по данному вопросу положительно отразится и на бюджете Казахстана. 

Глава Миннацэкономики отметил, что Казахстаном выбрана модель, предусматривающая централизованный сбор информации.

Данная модель позволит:

  • сохранить контроль над финансовой системой;

  • получать аналогичную информацию о гражданах и резидентах Казахстана от США;

  • сократить административные издержки финансовых институтов Казахстана;

  • снизить риски для финансового сектора, связанные с требованиями соглашения.

Тамила Языкова
Мажилис МНЭ РК Казахстан
Зарубежные эксперты оценили речь Токаева
11.01.2022
ForteBank объявляет о назначении нового председателя правления
12.01.2022
КНБ: Преступники пытались захватить башню «Коктобе»
11.01.2022
В Казахстане могут ужесточить карантин
12.01.2022
Токаев прибыл в Алматы
12.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости