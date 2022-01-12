Казахстану будет доступна информация о гражданах, имеющих счета в США

Согласно проекту закона, все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с финансовыми организациями США, будут обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков США. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

По его словам, законопроект затрагивает деятельность финансовых организаций, в том числе кредитных организаций, страховых, брокерских и других аналогичных компаний.

В случае неприсоединения к данному режиму с международных банковских переводов могут быть удержаны 30% с суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории США. Алибек Куантыров

Присоединившиеся к соглашению финансовые институты будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане. Аналогично присоединение Казахстана к соглашению позволит получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США.

Кроме того, взаимодействие между странами по данному вопросу положительно отразится и на бюджете Казахстана.

Глава Миннацэкономики отметил, что Казахстаном выбрана модель, предусматривающая централизованный сбор информации.

Данная модель позволит: