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11:06 12.01.2022

Теплую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане

зима, солнце Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13-15 января, передает Zakon.kz.

Зима в этом году балует казахстанцев относительно теплой погодой.

Быстро меняются синоптические процессы, которые приносят то морозы, то тепло. Очередной антициклон уже отходит за пределы территории страны, унося с собой морозы. А с запада быстро движется циклон, смещаясь через Казахстан, уже 15 декабря он покроет практически все области Казахстана, принося с собой осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер и гололедные явления. РГП «Казгидромет»

Столбики термометров стремительно поползут вверх, и даже в северных регионах в дневные часы ожидается всего 0-5 градусов мороза.

 

Анастасия Стативкина
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