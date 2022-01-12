Теплую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане

Зима в этом году балует казахстанцев относительно теплой погодой.

Быстро меняются синоптические процессы, которые приносят то морозы, то тепло. Очередной антициклон уже отходит за пределы территории страны, унося с собой морозы. А с запада быстро движется циклон, смещаясь через Казахстан, уже 15 декабря он покроет практически все области Казахстана, принося с собой осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер и гололедные явления. РГП «Казгидромет»

Столбики термометров стремительно поползут вверх, и даже в северных регионах в дневные часы ожидается всего 0-5 градусов мороза.