11:32 12.01.2022
Эпидситуация ухудшается – Алтай Кульгинов обратился к горожанам
Фото: astana.gov.kz
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что эпидситуация в городе за последние дни ухудшилась в разы, передает Zakon.kz.
Он также обратился к горожанам с призывом вакцинироваться и пройти ревакцинацию.
Фото: astana.gov.kz
Дорогие горожане! Ситуация в городе с обеспечением безопасности и правопорядка стабильная. Чего нельзя сказать об эпидситуации, которая за последние дни в разы ухудшилась. Столица перешла в «красную» зону. Если раньше за сутки в среднем регистрировалось до 100 случаев заражения коронавирусом, то сейчас эта отметка варьируется в пределах от 1200 до 1,5 тысяч! В госпитализации нуждаются до 100 пациентов в день. Это не просто цифры, это здоровье наших граждан, это колоссальная нагрузка на медучреждения города!Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов
Фото: astana.gov.kz
Резкое увеличение наблюдается в связи с появлением в городе нового штамма коронавируса – «омикрона», также, как отмечают врачи, увеличение связано с прошедшими праздничными днями.
«Омикрон-штамм» характеризуется высокой контагиозностью, заражению подвержены люди всех возрастов! Количество обращений в станцию скорой медпомощи в сутки превышает 4,5 тысяч; вызовов – более 2 тысяч. Посетил поликлинику №10. Основная нагрузка ложится именно на поликлиники города. Поручил усилить работу амбулаторных служб. Ранее количество мобильных бригад, которые выезжают на дом к пациентам с коронавирусом, увеличили до 300, дооснастили медучреждения дополнительным оборудованием и медикаментами. Алтай Кульгинов
Дополнительно еще в четырех больницах развернуты инфекционные стационары. Это позволило увеличить количество инфекционных коек более чем вдвое. В общей сложности имеется свыше 1200 коек.
Фото: astana.gov.kz
В целях недопущения дальнейшего роста призываю всех горожан соблюдать строгие саннормы, не посещать места массового скопления людей, не ходить друг к другу в гости, не собираться большими компаниями. Призываю всех граждан, кто еще не вакцинировался, вакцинироваться, у кого подошло время – пройти ревакцинацию. В случае заражения коронавирусом вакцинированные граждане переносят вирус гораздо легче. Только за счет вакцинации вы обезопасите и свое здоровье, и здоровье близких. Не испытывайте свой организм опасным вирусом, который косит жизни и здоровье людей.Аким столицы