Эпидситуация ухудшается – Алтай Кульгинов обратился к горожанам

Он также обратился к горожанам с призывом вакцинироваться и пройти ревакцинацию.

Фото: astana.gov.kz

Дорогие горожане! Ситуация в городе с обеспечением безопасности и правопорядка стабильная. Чего нельзя сказать об эпидситуации, которая за последние дни в разы ухудшилась. Столица перешла в «красную» зону. Если раньше за сутки в среднем регистрировалось до 100 случаев заражения коронавирусом, то сейчас эта отметка варьируется в пределах от 1200 до 1,5 тысяч! В госпитализации нуждаются до 100 пациентов в день. Это не просто цифры, это здоровье наших граждан, это колоссальная нагрузка на медучреждения города! Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

Фото: astana.gov.kz

Резкое увеличение наблюдается в связи с появлением в городе нового штамма коронавируса – «омикрона», также, как отмечают врачи, увеличение связано с прошедшими праздничными днями.

«Омикрон-штамм» характеризуется высокой контагиозностью, заражению подвержены люди всех возрастов! Количество обращений в станцию скорой медпомощи в сутки превышает 4,5 тысяч; вызовов – более 2 тысяч. Посетил поликлинику №10. Основная нагрузка ложится именно на поликлиники города. Поручил усилить работу амбулаторных служб. Ранее количество мобильных бригад, которые выезжают на дом к пациентам с коронавирусом, увеличили до 300, дооснастили медучреждения дополнительным оборудованием и медикаментами. Алтай Кульгинов

Дополнительно еще в четырех больницах развернуты инфекционные стационары. Это позволило увеличить количество инфекционных коек более чем вдвое. В общей сложности имеется свыше 1200 коек.

Фото: astana.gov.kz