Аким Кызылординской области встретилась с солдатами и осмотрела блокпосты

Глава региона навестила пять полицейских и военнослужащего, проходящих лечение в больнице.

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

Гульшара Абдыкаликова также высоко оценила заслуги медиков в чрезвычайной ситуации и пожелала им успехов в работе.

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

Аким области Гульшара Абдыкаликова посетила местную полицейскую службу областного департамента полиции, где встретилась с солдатами и сотрудниками правоохранительных органов.

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

В мероприятии приняли участие заместитель акима области Серик Ахмет, руководитель аппарата акима области Ерлан Райганиев, аким города Кызылорды Ганибек Казантаев, начальник областного департамента полиции Бекторе Султан и командир воинской части Ербол Абдраим.

Глава региона поблагодарила сотрудников полиции и солдат за проявленное в критический час мужество, а также призвала их не падать духом и прилагать все усилия для благополучного выхода из сложного периода.

Уважаемые сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие! Мы благодарны вам за самоотверженность в борьбе с террористами в критический момент, за проявленное мужество в обороне страны и спасении жизней наших граждан. Благодаря вашим решительным и оперативным действиям удалось отразить атаку террористов. Сражаясь с мятежниками во имя спасения жизни народа, в течение пяти часов вы упорно держали оборону и мужественно несли службу. От имени всех кызылординцев выражаем благодарность начальнику областного департамента полиции Бекторе Женисбаевичу и всем сотрудникам полиции, принявшим оперативные меры в экстремальные времена, показав яркий пример героизма на пути к сохранению целостности страны. Гульшара Абдыкаликова

В целях обеспечения общественной безопасности на территории области выставлено 27 блокпостов. Из них по Кызылорде действует четыре. На всех блокпостах созданы необходимые условия для солдат.

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

Глава региона Гульшара Абдыкаликова выразила благодарность бойцам, которые взяли под строгий контроль проведение проверок на блокпостах и самоотверженно охраняют общественное спокойствие.