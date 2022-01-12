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12:49 12.01.2022

В акимате Алматы рассказали, сколько АЗС пострадало во время беспорядков

сожгли во время беспорядков Фото: Zakon.kz
Какие АЗС сильно пострадали в результате массовых беспорядков в городе Алматы, а какие были уничтожены, рассказали в пресс-службе акимата города, передает Zakon.kz.

Отмечается, что из пострадавших объектов полностью сгорело два: РП-Алатауский р-н, Рыскулова – Школьная, PetrolAsia – Ауэзовский р-н. Райымбека – Саина), сильно пострадали 15, частично – 57.

По сетям:

  • Sinooil – 22, все работают (частично пострадали 14, уже восстановили деятельность);

  • «Гелиос» – 47, работают 31, частично пострадали девять (запустят в течение двух недель), сильно – семь (запустят в течение 40 дней);

  • PetrolAsia – 30, работают 22, частично пострадали 7 (запустят в течение двух недель), сильно – одна (сгорела, запустят в течение 90 дней);

  • «ГазПромНефть» – 27, работают 17, частично пострадали восемь (запустят в течение двух недель), сильно – две (запустят в течение 60 дней);

  • «КМГ» – 27, работают 20, частично пострадали 7 (запустят в течение двух недель);

  • «Royal Petrol» – 34, работают 15, частично пострадали 18 (запустят в течение двух недель), сильно – одна (сгорела, запустят в течение 90 дней);

  • «Частные несетевые АЗС» – 33.

Оксана Житникова
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