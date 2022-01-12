В Казахстане введен запрет на вывоз картофеля и моркови

В частности, введен запрет на вывоз картофеля и моркови сроком на три месяца.

Также сообщалось о введении запрета на вывоз крупного рогатого скота, овец и коз сроком на 6 месяцев.

Новость по теме Запрет на вывоз коров и овец вводится в Казахстане

Приказ вводится в действие с 22 января 2022 года.