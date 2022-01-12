12:52 12.01.2022
В Казахстане введен запрет на вывоз картофеля и моркови
Фото: pixabay
Совместным приказом министра сельского хозяйства РК и министра финансов РК от 10 января 2022 года введен запрет на вывоз сельхозпродукции, сообщает Zakon.kz.
В частности, введен запрет на вывоз картофеля и моркови сроком на три месяца.
Также сообщалось о введении запрета на вывоз крупного рогатого скота, овец и коз сроком на 6 месяцев.
Запрет на вывоз коров и овец вводится в Казахстане
Новость по теме
Приказ вводится в действие с 22 января 2022 года.