10:46 12.01.2022
Запрет на вывоз коров и овец вводится в Казахстане
Фото: Zakon.kz.
Совместным приказом и.о. министра сельского хозяйства РК и и.о. министра финансов РК от 10 января 2022 года вводится запрет на вывоз ряда сельскохозяйственных животных, сообщает Zakon.kz.
В частности, вводится запрет на вывоз с территории Казахстана крупного рогатого скота живого, овец и коз живых сроком на шесть месяцев.
При этом признан утратившим силу cовместный приказ от 1 октября 2021 года «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных». Тогда вводился запрет на вывоз маточного поголовья крупного рогатого скота сроком на шесть месяцев.
Приказ вводится в действие с 22 января 2022 года.