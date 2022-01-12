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Законодательство РК
10:46 12.01.2022

Запрет на вывоз коров и овец вводится в Казахстане

запрет на вывоз сельскохозяйственных животных Фото: Zakon.kz.
Совместным приказом и.о. министра сельского хозяйства РК и и.о. министра финансов РК от 10 января 2022 года вводится запрет на вывоз ряда сельскохозяйственных животных, сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится запрет на вывоз с территории Казахстана крупного рогатого скота живого, овец и коз живых сроком на шесть месяцев.

При этом признан утратившим силу cовместный приказ от 1 октября 2021 года «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных». Тогда вводился запрет на вывоз маточного поголовья крупного рогатого скота сроком на шесть месяцев.

Приказ вводится в действие с 22 января 2022 года.

Лариса Черненко
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