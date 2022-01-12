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13:51 12.01.2022

Рыбакина завершила выступление на турнире в Сиднее из-за травмы

Теннис Сидней WTA Фото: ktf.kz
12 января лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина из-за травмы бедра снялась с турнира категории WTA 500 Sydney Classic, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская теннисистка во втором круге этих соревнований должна была сыграть с француженкой Каролин Гарсия. Но состояние здоровья Елены Рыбакиной не позволило ей выйти на корт, передает пресс-служба ФТК.

После большого количества матчей на прошлой неделе, а затем после приезда в Сидней и вчерашнего матча мой организм недостаточно восстановился и у меня появились боли в ноге. Мне очень жаль сниматься с турнира. Хочу сказать болельщикам, чтобы не переживали! К Открытому чемпионату Австралии я восстановлюсь и обязательно сыграю. Желаю всем участникам турнира всего наилучшего.Елена Рыбакина

К сожалению, покинул турнир парного разряда в Аделаиде первая ракетка Казахстана среди мужчин Александр Бублик. Он в дуэте с поляком Яном Зелинским проиграл Томиславу Бркичу (Босния и Герцеговина) и Николе Чачичу (Сербия) – 3:6, 2:6.

Куандык Шынасилов
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