13:51 12.01.2022
Рыбакина завершила выступление на турнире в Сиднее из-за травмы
Фото: ktf.kz
12 января лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина из-за травмы бедра снялась с турнира категории WTA 500 Sydney Classic, сообщает Zakon.kz.
Казахстанская теннисистка во втором круге этих соревнований должна была сыграть с француженкой Каролин Гарсия. Но состояние здоровья Елены Рыбакиной не позволило ей выйти на корт, передает пресс-служба ФТК.
После большого количества матчей на прошлой неделе, а затем после приезда в Сидней и вчерашнего матча мой организм недостаточно восстановился и у меня появились боли в ноге. Мне очень жаль сниматься с турнира. Хочу сказать болельщикам, чтобы не переживали! К Открытому чемпионату Австралии я восстановлюсь и обязательно сыграю. Желаю всем участникам турнира всего наилучшего.Елена Рыбакина
К сожалению, покинул турнир парного разряда в Аделаиде первая ракетка Казахстана среди мужчин Александр Бублик. Он в дуэте с поляком Яном Зелинским проиграл Томиславу Бркичу (Босния и Герцеговина) и Николе Чачичу (Сербия) – 3:6, 2:6.