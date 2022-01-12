Рыбакина завершила выступление на турнире в Сиднее из-за травмы

Казахстанская теннисистка во втором круге этих соревнований должна была сыграть с француженкой Каролин Гарсия. Но состояние здоровья Елены Рыбакиной не позволило ей выйти на корт, передает пресс-служба ФТК.

После большого количества матчей на прошлой неделе, а затем после приезда в Сидней и вчерашнего матча мой организм недостаточно восстановился и у меня появились боли в ноге. Мне очень жаль сниматься с турнира. Хочу сказать болельщикам, чтобы не переживали! К Открытому чемпионату Австралии я восстановлюсь и обязательно сыграю. Желаю всем участникам турнира всего наилучшего. Елена Рыбакина

К сожалению, покинул турнир парного разряда в Аделаиде первая ракетка Казахстана среди мужчин Александр Бублик. Он в дуэте с поляком Яном Зелинским проиграл Томиславу Бркичу (Босния и Герцеговина) и Николе Чачичу (Сербия) – 3:6, 2:6.