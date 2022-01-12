Magnum открыл все магазины в Алматы, кроме сильно пострадавших

Торговая сеть Magnum практически полностью восстановила свою работу: открылись все алматинские магазины, кроме пяти наиболее пострадавших, где требуется замена оборудования.

Магазины в Алматы работают пока по укороченному графику, компания готова в ближайшем времени перевести их на работу в штатном режиме. Все рабочие места сохранены. В торговой сети сейчас работают более 12 тысяч человек, из них свыше 5300 – в Алматы и области.

Возобновились поставки всех товаров, включая скоропортящуюся продукцию.

С 12 января после восстановления интернет-связи Magnum запустил акцию для своих постоянных покупателей, зарегистрированных в программе лояльности Magnum Club: начисление повышенного бонуса 5% от суммы покупок, совершенных с 12 по 31 января. Полученными бонусами можно будет рассчитаться до 15 февраля 2022 года включительно. На период действия акции максимальное количество баллов на 1 чек – 10,000 ед. (бонусы не начисляются согласно законодательству РК на алкоголь, табачные изделия и заменитель грудного молока).

Также с 10 января работает служба доставки. Заказы принимаются через собственное приложение MagnumGO и через Kaspi.kz. В первую очередь обслуживаются ранее принятые заказы, новые выполняются день в день, в некоторых случаях с переносом на следующий.

Как ранее сообщалось, из 68 алматинских магазинов 26 пострадали: 15 были полностью разграблены, 11 – частично.

Наиболее сильно пострадали магазины в молле «Апорт», торговом центре «Променад» и в Тастаке по адресу Толе би, 229. Также еще в двух было выведено из строя, либо похищено оборудование.

До конца месяца Magnum планирует восстановить магазины в «Апорте» и в Тастаке, торговый центр «Променад» сильно пострадал от поджогов.

Общая предварительная сумма ущерба компании Magnum – около 11 млрд тенге.

Всего у Magnum 184 филиала разного формата (гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома), из них два – в Ташкенте и 182 – в Казахстане (в Алматы – 68).