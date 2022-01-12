Утверждены правила оплаты работы ЧСИ по взысканию алиментов и зарплаты
Так, говорится, что по исполнительному документу о взыскании алиментов при наличии задолженности три и более месяцев в связи с розыском должника проделывается следующая работа:
постановление о возбуждении исполнительного производства;
извещение каждой из сторон о возбуждении исполнительного производства с приложением документов, подтверждающих отправку или вручение извещения;
сведения об отсутствии пенсионных отчислений не позднее чем за три месяца до направления отчета в уполномоченный орган;
сведения об отсутствии движимого и недвижимого имущества (запросы и ответы регистрирующих органов) не позднее чем за три месяца до направления отчета в уполномоченный орган;
выставление временного ограничения на выезд физического лица, являющегося должником, из РК после истечения срока обжалования;
санкционированное прокурором постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск должника с приложением документов, подтверждающих отправление в органы полиции с отметкой о получении;
постановление об определении задолженности за три и более месяцев в отношении должника;
акт выезда по месту жительства должника.
По исполнительному документу о взыскании алиментов при отсутствии у должника постоянного дохода, места работы и имущества, на которое возможно обратить взыскание:
постановление о возбуждении исполнительного производства;
извещение каждой из сторон о возбуждении исполнительного производства с приложением документов, подтверждающих отправку или вручение извещения;
сведения об отсутствии пенсионных отчислений не позднее чем за три месяца до направления отчета в уполномоченный орган;
сведения об отсутствии движимого и недвижимого имущества (запросы и ответы регистрирующих органов) не позднее чем за три месяца до направления отчета в уполномоченный орган;
постановление об определении задолженности, подтверждающее неисполнение алиментных обязательств должником более трех месяцев;
выставление временного ограничения на выезд физического лица, являющегося должником, из РК после истечения срока обжалования;
уведомление о необходимости трудоустройства должника;
материалы, направленные в территориальный орган юстиции для составления протокола об административном правонарушении;
заявление взыскателя о привлечении должника к уголовной ответственности;
внесенное в орган уголовного преследования представление о привлечении к уголовной ответственности должника, уклоняющегося от исполнения судебного акта.
При направлении материалов и представлений для привлечения должника к административной либо уголовной ответственности должны быть приложены следующие документы:
постановление о возбуждении исполнительного производства;
документы, подтверждающие предупреждение должника об административной ответственности за неисполнение исполнительного документа;
уведомления или требования о необходимости исполнения судебного акта с приложением документов, подтверждающих их отправку или вручение;
заявление взыскателя о привлечении должника к уголовной ответственности;
постановления об определении задолженности должника за три и более месяцев;
сведения и документы, подтверждающие отсутствие за должником движимого и недвижимого имущества, на которое возможно обратить взыскание.
По исполнительному документу о взыскании заработной платы при отсутствии денежных средств и имущества, на которое возможно обратить взыскание, ЧСИ выносит:
постановление о возбуждении исполнительного производства;
извещение каждой из сторон о возбуждении исполнительного производства с приложением документов, подтверждающих отправку или вручение извещения;
сведения об отсутствии движимого и недвижимого имущества (запросы и ответы регистрирующих органов) не позднее чем за три месяца до направления отчета в уполномоченный орган;
выставление временного ограничения на выезд руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником, из РК после истечения срока обжалования;
сведения о проверке действий лицензий, разрешения и специальных прав и направление в суд представления о временном запрещении выдавать должнику лицензии, разрешения и специальные права, а также о приостановлении действия ранее выданных должнику лицензий, разрешений и специальных прав с приложением подтверждающих документов о направлении в суд представления;
вызов сторон исполнительного производства к судебному исполнителю;
сведения об отсутствии дебиторской задолженности (информация из органов государственных доходов и бухгалтерии);
судебный акт о привлечении должника к административной ответственности либо об отказе, постановление уполномоченного органа о привлечении к уголовной ответственности либо прекращении досудебного производства рассмотрения в связи с отсутствием состава.
Кроме того, с трех до пяти рабочих дней увеличен срок проверки отчета ЧСИ территориальным органом юстиции.
Приказ вводится в действие с 22 января 2022 года.