Утверждены правила оплаты работы ЧСИ по взысканию алиментов и зарплаты

Так, говорится, что по исполнительному документу о взыскании алиментов при наличии задолженности три и более месяцев в связи с розыском должника проделывается следующая работа:

постановление о возбуждении исполнительного производства;

извещение каждой из сторон о возбуждении исполнительного производства с приложением документов, подтверждающих отправку или вручение извещения;

сведения об отсутствии пенсионных отчислений не позднее чем за три месяца до направления отчета в уполномоченный орган;

сведения об отсутствии движимого и недвижимого имущества (запросы и ответы регистрирующих органов) не позднее чем за три месяца до направления отчета в уполномоченный орган;

выставление временного ограничения на выезд физического лица, являющегося должником, из РК после истечения срока обжалования;

санкционированное прокурором постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск должника с приложением документов, подтверждающих отправление в органы полиции с отметкой о получении;

постановление об определении задолженности за три и более месяцев в отношении должника;

акт выезда по месту жительства должника.

По исполнительному документу о взыскании алиментов при отсутствии у должника постоянного дохода, места работы и имущества, на которое возможно обратить взыскание:

постановление о возбуждении исполнительного производства;

извещение каждой из сторон о возбуждении исполнительного производства с приложением документов, подтверждающих отправку или вручение извещения;

сведения об отсутствии пенсионных отчислений не позднее чем за три месяца до направления отчета в уполномоченный орган;

сведения об отсутствии движимого и недвижимого имущества (запросы и ответы регистрирующих органов) не позднее чем за три месяца до направления отчета в уполномоченный орган;

постановление об определении задолженности, подтверждающее неисполнение алиментных обязательств должником более трех месяцев;

выставление временного ограничения на выезд физического лица, являющегося должником, из РК после истечения срока обжалования;

уведомление о необходимости трудоустройства должника;

материалы, направленные в территориальный орган юстиции для составления протокола об административном правонарушении;

заявление взыскателя о привлечении должника к уголовной ответственности;

внесенное в орган уголовного преследования представление о привлечении к уголовной ответственности должника, уклоняющегося от исполнения судебного акта.

При направлении материалов и представлений для привлечения должника к административной либо уголовной ответственности должны быть приложены следующие документы:

постановление о возбуждении исполнительного производства; документы, подтверждающие предупреждение должника об административной ответственности за неисполнение исполнительного документа; уведомления или требования о необходимости исполнения судебного акта с приложением документов, подтверждающих их отправку или вручение; заявление взыскателя о привлечении должника к уголовной ответственности; постановления об определении задолженности должника за три и более месяцев; сведения и документы, подтверждающие отсутствие за должником движимого и недвижимого имущества, на которое возможно обратить взыскание.

По исполнительному документу о взыскании заработной платы при отсутствии денежных средств и имущества, на которое возможно обратить взыскание, ЧСИ выносит:

постановление о возбуждении исполнительного производства;

извещение каждой из сторон о возбуждении исполнительного производства с приложением документов, подтверждающих отправку или вручение извещения;

сведения об отсутствии движимого и недвижимого имущества (запросы и ответы регистрирующих органов) не позднее чем за три месяца до направления отчета в уполномоченный орган;

выставление временного ограничения на выезд руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником, из РК после истечения срока обжалования;

сведения о проверке действий лицензий, разрешения и специальных прав и направление в суд представления о временном запрещении выдавать должнику лицензии, разрешения и специальные права, а также о приостановлении действия ранее выданных должнику лицензий, разрешений и специальных прав с приложением подтверждающих документов о направлении в суд представления;

вызов сторон исполнительного производства к судебному исполнителю;

сведения об отсутствии дебиторской задолженности (информация из органов государственных доходов и бухгалтерии);

судебный акт о привлечении должника к административной ответственности либо об отказе, постановление уполномоченного органа о привлечении к уголовной ответственности либо прекращении досудебного производства рассмотрения в связи с отсутствием состава.

Кроме того, с трех до пяти рабочих дней увеличен срок проверки отчета ЧСИ территориальным органом юстиции.

Приказ вводится в действие с 22 января 2022 года.