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15:34 12.01.2022

COVID-19 в Казахстане – какие вакцины доступны населению

количество вакцин в регионах Фото: Павел Михеев/Zakon.kz
В Министерстве здравоохранения предоставили информацию по доступным вакцинам в регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, на сегодняшний день в стране обеспечено достаточное количество вакцин, можно получить как первичную вакцинацию, так и ревакцинацию.

В регионах страны доступны такие вакцины, как QazVac, Vero Cell (Sinopharm), Pfizer (для детей, беременных и лиц старше 60-ти лет).

C 20 января 2022 года для ревакцинации будет доступна вакцина «Спутник Лайт» (объем поставки – 150 тыс. доз).

Вакцинация остается главным способом защиты от коронавирусной инфекции.

Анастасия Московчук
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