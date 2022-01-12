15:34 12.01.2022
COVID-19 в Казахстане – какие вакцины доступны населению
Фото: Павел Михеев/Zakon.kz
В Министерстве здравоохранения предоставили информацию по доступным вакцинам в регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, на сегодняшний день в стране обеспечено достаточное количество вакцин, можно получить как первичную вакцинацию, так и ревакцинацию.
В регионах страны доступны такие вакцины, как QazVac, Vero Cell (Sinopharm), Pfizer (для детей, беременных и лиц старше 60-ти лет).
C 20 января 2022 года для ревакцинации будет доступна вакцина «Спутник Лайт» (объем поставки – 150 тыс. доз).
Вакцинация остается главным способом защиты от коронавирусной инфекции.