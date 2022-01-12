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Законодательство РК
16:39 12.01.2022

Какое наказание грозит за покупку украденного

наказание за покупку ворованного Фото: Zakon.kz
В социальных сетях и на сайтах появилось много объявлений о продаже брендовых вещей по заниженным ценам, а также различной техники. Вполне вероятно, что продают вещи, награбленные во время погромов и мародерства, и за это предусмотрено наказание, сообщает Zakon.kz.

Так, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность.

Согласно ст.196 УК приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, наказываются штрафом в размере до 160 МРП (490 080 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

За те же деяния, совершенные неоднократно, предусмотрены штраф в размере до 200 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

1 МРП в 2022 году составляет 3063 тенге.

Лариса Черненко
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