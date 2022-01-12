Какое наказание грозит за покупку украденного

Так, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность.

Согласно ст.196 УК приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, наказываются штрафом в размере до 160 МРП (490 080 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток.

За те же деяния, совершенные неоднократно, предусмотрены штраф в размере до 200 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

1 МРП в 2022 году составляет 3063 тенге.