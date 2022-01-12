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Законодательство РК
17:03 12.01.2022

В Казахстане прорабатываются механизмы, ограничивающие резкий рост цен на сжиженный газ

выступление министра энергетики Казахстана Фото: primeminister.kz
На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены меры по реализации поручений главы государства, данных 11 января 2022 г. в ходе выступления в Мажилисе Парламента РК, передает Zakon.kz.

По вопросам в сфере энергетики доложил министр энергетики РК Болат Акчулаков, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Предстоящую работу по исполнению поручений президента РК министерство энергетики разделило на краткосрочные и среднесрочные задачи.

Краткосрочной мерой, по словам министра, является установление государственного регулирования цен на бензин и дизельное топливо. В данном направлении министерством приняты соответствующие приказы по установлению предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов. В частности, цены на нефтепродукты следующие:

  1. бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;

  2. бензин марки Аи-92 – 182 тенге за литр;

  3. бензин марки Аи-93 – 182 тенге за литр;

  4. бензин марки Аи-95 – 215 тенге за литр;

  5. дизельное топливо – 230-260 тенге за литр.

Среднесрочными мерами, по словам министра, являются:

Первое. Переход на увеличенный межремонтный период нефтеперерабатывающих заводов. Сокращение сроков ремонта.

Второе. Создание резервных запасов нефтепродуктов в объеме 200 тыс. тонн.

Третье. Гармонизация сроков ремонтных работ нефтеперерабатывающих заводов и отгрузок дизельного топлива для сельхохтоваропроизводителей, согласно которому отгрузка дизтоплива для сельхохтоваропроизводителей начнется в феврале, на месяц раньше прежних сроков.

Четвертое. Оснащение нефтебаз контрольными приборами учета.

Далее, по словам министра, в целях обеспечения полного контроля над ситуацией на рынке сжиженного газа введено временное государственное ценовое регулирование на сжиженный нефтяной газ и утверждены розничные цены со снижением до диапазона 50-75 тенге за литр.

Утверждены два приказа:

  1. приказ по приостановлению Правил торгов до 1 января 2023 года, согласно которому Министерство энергетики будет реализовывать сжиженный газ вне электронных торгов;

  2. приказ по снижению предельной оптовой цены сжиженного нефтяного газа. В целях соответствия установленных АЗРК предельных цен на розничную реализацию СНГ.

Также на сегодняшний день разработан приказ по внесению поправок в Правила формирования плана поставки сжиженного газа на внутренний рынок вне ЭТП.

В качестве краткосрочных мер до конца января т.г. в Правительство будут внесены комплексные меры по дальнейшему совершенствованию торгов сжиженного газа через ЭТП/товарные биржи с учетом внедрения принципов прозрачности и механизмов, ограничивающих резкий рост цен на сжиженный нефтяной газ.Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков

Также, по его словам, в целях повышения доли обрабатывающей промышленности в структуре экономики и обеспечения импортозамещения в нефтегазохимической отрасли будет реализован ряд крупных проектов.

В частности, в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год.

Кроме того, фокус будет направлен на реализацию крупных проектов по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталат мощностью порядка 1 млн тонн/год, полиэтилена мощностью – 1,25 млн тонн/год и бутадиена мощностью – 189 тыс. тонн/год.

Реализация данных проектов позволит привлечь в экономику Казахстана около $10 млрд инвестиций.

В текущем году консорциумами Тенгизшевройл, Карачаганак Петролеум Оперейтинг и Норт Каспиан Оперейтинг Компани создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения. Основная цель работы Центра – локализация производства товаров данных трех предприятий для нефтегазовой отрасли РК путем открытия новых производств, а также расширения возможностей существующих отечественных товаропроизводителей. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

По словам министра, ежегодный объем закупок данных предприятий составляет порядка 5 трлн тенге.

Кроме того, создан Фонд прямых инвестиций развития местного содержания. Компанией «Шеврон» в рамках своих реинвестиционных обязательств перед республикой выделяются средства в размере $248,5 млн на развитие местного содержания.

На сегодня Фонд уже зарегистрирован на площадке Международного финансового центра «Астана». Инвестиции будут приоритетно вкладываться по трем направлениям: технологии и IT, производство базовых товаров и сборка отдельных видов оборудования для нефтегазового сектора, — охрана окружающей среды. Но не будут ограничиваться ими.

Благодаря таким инициативам мы должны выстроить свою систему производства товаров для нефтегазовой отрасли.Болат Акчулаков
Оксана Житникова
МНЭ РК Казахстан
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