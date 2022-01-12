В Нур-Султане вводят новые ограничения из-за «омикрон-штамма»

В столице выявлена циркуляция «омикрон-штамма», и неблагополучная эпидемиологическая ситуация по COVID-19 связана с несоблюдением жителями города масочного режима, социальной дистанции, пренебрежением вакцинацией, что способствует быстрому распространению более контагиозного «омикрон-штамма» на территории города. Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова

По ее данным, это потребовало ужесточения в городе ограничительных и карантинных мер.

Так, с 12 января в столице запрещено проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек.

Также независимо от участия в проекте Ashyq запрещается деятельность концертных залов, филармоний, театров, цирков и кинотеатров, проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах и на территории религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.), проведение конференций, семинаров, выставок, форумов.

Под запретом также деятельность ночных клубов, караоке и обслуживание барных стоек на объектах общественного питания.

Предлагается сократить на объектах общественного питания количество посетителей за одним столиком до четырех человек и перевести в онлайн-формат работу образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития, центров коррекции для детей и взрослых.

Планируется перевести на дистанционную форму работы не менее 80% административного персонала госорганов, нацкомпаний и других предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, а также перевести в онлайн-формат обучения школьников города до 31 января 2022 года и студентов СУЗов и ВУЗов всех курсов – до 6 февраля 2022 года.

Сархат Бейсенова также указала на необходимость увеличить количество общественного транспорта по имеющимся маршрутам с заполняемостью салонов по числу посадочных мест.