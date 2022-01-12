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19:17 12.01.2022

Школьников столицы и Алматы переводят на онлайн-обучение из-за «омикрон-штамма»

пустая аудитория Фото: Zakon.kz
Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге в акимате заявила, что из-за ухудшения эпидситуации по КВИ власти города решили перевести школьников на онлайн-обучение до конца января, передает корреспондент Zakon.kz.
В столице выявлена циркуляция «омикрон-штамма». В городе наблюдается рост заболеваемости КВИ... С сегодняшнего дня в соответствии с подписанным мною постановлением предлагается перевести в онлайн-формат обучения школьников до 31 января 2022 года и студентов колледжей и университетов – до 6 февраля 2022 года. Главный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова

Заместитель руководителя столичного УОЗ Алия Рустемова в свою очередь сообщила, что в городе наблюдается высокая заболеваемость КВИ среди детей.

Школьники – это организованный коллектив, и если они пойдут в школу, то пойдет подъем заболеваемости именно среди этой категории. В связи с чем было принято решение об обучении в онлайн-формате, для того чтобы защитить наших детей от возможного заражения и увеличения заболеваемости.Алия Рустемова

Позже стало известно, что учащиеся города Алматы также будут учиться дистанционно.

В Алматы до 31 января школьников тоже переводят на дистанционный формат обучения, студентов - до 6 февраля. И. о. главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов

Ранее в Минобразования сообщили о продлении зимних каникул для школьников страны до 17 января.

Мадина Мамырханова
COVID-19 Омикрон-штамм Бейсенова Сархат Нур-Султан
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