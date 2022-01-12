Гендиректор Sulpak: Компания продолжает работу

Дорогие казахстанцы, партнеры и коллеги!

В результате трагических событий было разграблено 14 магазинов Sulpak, в некоторых из них произошли значительные разрушения. Но, несмотря на это, компания продолжает работу. В Алматы уже вернулись к работе 8 магазинов Sulpak, доступно оформление беспроцентной рассрочки онлайн, интернет-магазин работает в штатном режиме.

Отдельную благодарность команда Sulpak выражает нашим соотечественникам, которые не остались равнодушны и добровольно оказывали помощь в противодействии мародерам плечом к плечу с сотрудниками компании. Спасибо, мы ценим каждого из вас!

В настоящее время усилия команды сосредоточены на:

восстановлении пострадавших магазинов. В ближайшее время они откроются еще более современными и комфортными для наших любимых покупателей;

доставке и выдаче всех заказов, оформленных до 6 января. Все заказы будут переданы адресатам в ближайшее время.

Кроме того, на 30 дней продлено действие ранее начисленных бонусов.

Берегите себя и своих близких. Наша сила – в единстве!

Генеральный директор Sulpak Дмитрий Провкин