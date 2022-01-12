Организатор беспорядков в Костанае связан с Украиной

В состав группы вошли сотрудники органов внутренних дел, ДКНБ и процессуальные прокуроры, передают Костанайские новости.

По словам начальника ДП Костанайской области Бекета Аймагамбетова, СОГ также расследует факты посягательства на жизнь сотрудников полиции. Все факты объединены в одно производство.

Узнав об оперативных мероприятиях, один из главных организаторов массовых беспорядков попытался уничтожить улики. Однако в ходе внезапного обыска у него на квартире были изъяты изобличающие его улики: компьютерная техника, сотовые телефоны, сим- карты и флеш-карты.

Также было обнаружено специальное приложение, доказывающее его авторство в администрировании и создании фейковых переписок, в которых, якобы, сотрудники полиции заявляют о намерении перейти на сторону протестующих и не применять силу. Фейковые скриншоты от имени сотрудников СОБР были им созданы с применением сим-карт другого государства. Администратор группы призывал граждан выходить на митинг и не бояться сотрудников полиции, так как часть из них уже перешла на сторону митингующих.

По оперативным материалам усматривается его постоянная связь с гражданином Украины. Буквально перед обыском, предполагая свое задержание, администрирование в мессенджере для дальнейшей работы передал своему сообщнику в Украине, бывшему жителю города Костаная. В ходе проведения следственных мероприятий доказана его роль в управлении данной группой, в которой насчитывалось более 1000 участников, где размещались призывы к активным действиям в протестных акциях на территории региона.

Группа начала функционировать еще в октябре месяца прошлого года, но до начала января не проявляла активность. В настоящее время действия подозреваемого квалифицируются по статье 272 УК РК «Массовые беспорядки», санкция статьи предусматривает наказание сроком от 3 до 8 лет лишения свободы. Проводится следственно-оперативная работа по дальнейшему документированию преступной деятельности. Начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов

Оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что данная группа входила в состав аналогичных групп, которая объединяла восемь городов Казахстана, что наталкивает на мысль об общей координации действий по стране. Остальная информация пока не разглашается в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК РК.