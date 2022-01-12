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Законодательство РК
20:28 12.01.2022

Генсек ОДКБ проинформировал Токаева о ходе выполнения миротворческой миссии

Президент РК, генсек ОДКБ Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, сообщает Zakon.kz.

Глава государства выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения, передает Акорда.

Президент Казахстана отметил личный вклад Генерального секретаря ОДКБ и всех сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ в усилия, направленные на организацию миротворческой миссии в нашей стране.

Данная ситуация еще раз подтвердила ценность самой Организации как военно-политической структуры. Я думаю, об Организации Договора о коллективной безопасности сейчас заговорили в международном сообществе. Эффективность Организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации. Крайне важно, с моей точки зрения, чтобы Секретариат наладил взаимодействие с руководством других международных организаций. Это будет очень полезно. Считаю, что учреждение института Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по миротворческим операциям тоже очень уместно. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные главой Казахстана сроки.

Станислав Зась также подтвердил важность и своевременность реализации инициативы президента Казахстана об учреждении института Спецпредставителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.

Константин Вноровский
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