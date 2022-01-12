Задержаны участники штурма здания Департамента полиции в Алматы

Заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов, ссылаясь на данные с видеокамер и показания задержанных, отметил, что штурм был четко спланирован и организован. А реализовали его хорошо подготовленные, вооруженные боевики в военной экипировке.

Я ехал по Толе би, угол улицы Брусиловского. Передо мной вышла толпа людей, они остановили мою машину. Заставили снять госномера и положить в багажник. Приказали ехать мне вместе с народом. Угрожали, что побьют меня и повредят мне машину. Ходил я по площади и снимал видео на телефон. В драках и стрельбе не участвовал. Потом все поехали к ДВД. Пришли около 25-30 человек, бородатые и в военной форме. Национальность у них другая, не казахи и на казахском не говорили. Общались только на своем языке, говорили про шахидов и с криками «Аллаху Акбар» начали стрельбу. При себе у них были разные автоматы и гранаты. Участник противоправных действий