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20:52 12.01.2022

Задержаны участники штурма здания Департамента полиции в Алматы

Задержаны участники штурма полиции Фото: Zakon.kz
В ходе проведения оперативных и специальных мероприятий задержаны подозреваемые в нападении 6 января на административные здания Департамента полиции города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов, ссылаясь на данные с видеокамер и показания задержанных, отметил, что штурм был четко спланирован и организован. А реализовали его хорошо подготовленные, вооруженные боевики в военной экипировке.

Я ехал по Толе би, угол улицы Брусиловского. Передо мной вышла толпа людей, они остановили мою машину. Заставили снять госномера и положить в багажник. Приказали ехать мне вместе с народом. Угрожали, что побьют меня и повредят мне машину. Ходил я по площади и снимал видео на телефон. В драках и стрельбе не участвовал. Потом все поехали к ДВД. Пришли около 25-30 человек, бородатые и в военной форме. Национальность у них другая, не казахи и на казахском не говорили. Общались только на своем языке, говорили про шахидов и с криками «Аллаху Акбар» начали стрельбу. При себе у них были разные автоматы и гранаты. Участник противоправных действий

Константин Вноровский
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