21:19 12.01.2022
Президент отменил режим ЧП в ряде регионов
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев отменил чрезвычайное положение в ряде областей, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом размещена на сайте Акорды.
В тексте говорится:
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить с 7:00 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 740 «О введении чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской области».
Также режим ЧП был отменен с 13 января в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
Указ вводится в действие со дня подписания.