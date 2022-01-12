На Олимпиаде в Пекине антиковидные меры будут строже, чем в Токио – МОК

О том, что антиковидные меры на Олимпиаде в Пекине будут более строгими по сравнению с теми, что действовали на Играх в Токио, заявил директор по операционной деятельности Олимпийских игр Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкре, передает ТАСС.

По сравнению с токийской Олимпиадой есть несколько важных отличий. Во-первых, для допуска к так называемой «замкнутой системе» теперь необходимо быть полностью вакцинированным. Во-вторых, здесь каждый участник будет проходить ПЦР-тестирование ежедневно. Как вы помните, в Токио это правило действовало только в отношении спортсменов в олимпийской деревне и людей из их окружения, но не каждого. Директор по операционной деятельности Олимпийских игр МОК Пьер Дюкре

Кроме того, на Олимпиаде в Пекине будут предъявляться особые требования к маскам. Участникам Игр разрешат использовать только определенного типа, одобренные ВОЗ.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Токио принимал Игры летом 2021 года.