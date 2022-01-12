Назначена новый главный санитарный врач Алматы
Информация об этом опубликована на официальном сайте городского ДСЭК.
Приказом вице-министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан с 12 января 2022 года исполняющая обязанности руководителя Департамента Абдижаббарова Карлыгаш Хужаназаровна определена Главным государственным санитарным врачом города Алматы до определения нового Главного государственного санитарного врача города Алматы. Текст сообщения
Карлыгаш Хужаназаровна Абдижаббарова родилась 19 сентября 1967 года в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Карагандинский государственный медицинский институт (1990); Специальность «Врач гигиенист-эпидемиолог»
Трудовой стаж:
Врач-интерн отделения гигиены детей и подростков Санитарно-эпидемиологического управления города Алматы (1990-1995);
Санитарный врач отдела гигиены детей и подростков Санитарно-эпидемиологической службы Алмалинского района города Алматы (1995-1996);
Заведующая санитарным отделом Санитарно-эпидемиологической службы Алмалинского района города Алматы (1996-2003);
Руководитель санитарно-гигиенического отдела Управления санитарно-эпидемиологической службы Алмалинского района города Алматы (2003-2005);
Руководитель Управления санитарно-гигиенического надзора Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Алматы (2005-2008);
Главный специалист-помощник руководителя Управления санитарно-эпидемиологической службы города Алматы (2008-2009);
Начальник Управления санитарно-гигиенического надзора Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы (2009-2010);
Заместитель директора Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы (2010-2012, 2012-2013);
Заместитель руководителя Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы (2013-2014);
Заместитель руководителя Департамента по защите прав потребителей города Алматы Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2014-2017);
Заместитель руководителя Департамента охраны общественного здоровья города Алматы Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2017);
Заместитель руководителя Управления сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы (2017-2019);
Заместитель руководителя Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы (2019-2021);
Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (с 29.03.2021).