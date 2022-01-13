09:08 13.01.2022
Трое казахстанцев скончались от коронавируса за сутки
Фото: Zakon.kz
На 13 января лечение от COVID-19 продолжают получать 35 710 человек (33 936 КВИ+ и 1 774 КВИ-), сообщает Zakon.kz.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 13 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19:
в стационарах находятся 3888 пациентов,
на амбулаторном уровне – 31 822.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 206 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 62,
на аппарате ИВЛ – 38.
За сутки от коронавирусной инфекции в Казахстане скончались три человека.
Фото: МВК по нераспространению COVID-19