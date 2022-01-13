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09:08 13.01.2022

Трое казахстанцев скончались от коронавируса за сутки

Смертность за сутки в Казахстане Фото: Zakon.kz
На 13 января лечение от COVID-19 продолжают получать 35 710 человек (33 936 КВИ+ и 1 774 КВИ-), сообщает Zakon.kz.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 13 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19:

  • в стационарах находятся 3888 пациентов,

  • на амбулаторном уровне – 31 822.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 206 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 62,

  • на аппарате ИВЛ – 38.

За сутки от коронавирусной инфекции в Казахстане скончались три человека.

Смертность от КВИ в Казахстане

Фото: МВК по нераспространению COVID-19

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