Трое казахстанцев скончались от коронавируса за сутки

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 13 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19:

в стационарах находятся 3888 пациентов,

на амбулаторном уровне – 31 822.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 206 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 62,

на аппарате ИВЛ – 38.

За сутки от коронавирусной инфекции в Казахстане скончались три человека.