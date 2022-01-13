Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:39 13.01.2022

КСЖ «Евразия» осуществляет страховые выплаты семьям пострадавших в Алматы

Страховка семьям пострадавших Фото: КСЖ «Евразия»
Страховая компания запустила горячую линию, которая доступна круглосуточно, сообщает Zakon.kz.

КСЖ «Евразия» начала осуществлять страховые выплаты семьям, чьи близкие пострадали в ходе террористического акта в Алматы.

5 января преступниками был убит сотрудник одного из крупнейших банков Казахстана, который возвращался с работы домой. Правлением компании принято решение и уже осуществлена полная страховая выплата.

КСЖ «Евразия» выражает соболезнования родным и близким.

Компания запустила горячую линию по телефонным номерам +7 (701) 301-41-84, +7 (701) 082-94-22, доступным круглосуточно. Клиенты могут получить ответы на все вопросы.

Персонал работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить своевременное получение страховых выплат пострадавшим в теракте и членам их семей.

Данияр Кунафин
Беспорядки-2022 Алматы
Президент отменил режим ЧП в ряде регионов
12.01.2022
Какое наказание грозит за покупку украденного
12.01.2022
Утвержден порядок предоставления отсрочки платежей по займам казахстанцев, пострадавших при ЧП
12.01.2022
Касым-Жомарт Токаев о восстановлении Алматы: Это дело чести для меня
12.01.2022
Президент посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы
12.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости