КСЖ «Евразия» осуществляет страховые выплаты семьям пострадавших в Алматы

КСЖ «Евразия» начала осуществлять страховые выплаты семьям, чьи близкие пострадали в ходе террористического акта в Алматы.

5 января преступниками был убит сотрудник одного из крупнейших банков Казахстана, который возвращался с работы домой. Правлением компании принято решение и уже осуществлена полная страховая выплата.

КСЖ «Евразия» выражает соболезнования родным и близким.

Компания запустила горячую линию по телефонным номерам +7 (701) 301-41-84, +7 (701) 082-94-22, доступным круглосуточно. Клиенты могут получить ответы на все вопросы.

Персонал работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить своевременное получение страховых выплат пострадавшим в теракте и членам их семей.