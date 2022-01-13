Восемь стран лишили права голоса в Генассамблее ООН

Об этом заявил Генеральный секретарь Антониу Гутерриш в письме Генеральной Ассамблее, передает ТАСС.

Гутерриш сообщил, что на данный момент также лишены права голоса Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея и Папуа-Новая Гвинея. Если задолженность возникла по независящим от страны условиям, то ей могут позволить голосовать, как это сделали в 2022 году с Коморскими островами, Сан-Томе и Принсипи и Сомали.

Решение принято, исходя из Устава ООН, согласно которому страны, чья задолженность превышает сумму взносов за два года, теряют право голоса. Вместе с тем Ассамблея имеет право решить, что неуплата произошла по причинам, которые не зависят от члена организации, и в этом случае государство может продолжать голосовать.

В письме отдельно указываются суммы, которые государствам необходимо погасить для восстановления своего членства. Возглавляет список Иран с долгом в более 16,2 миллиона долларов США, за ним следуют Сомали — более 1,4 миллиона долларов, Коморские острова — 871 632 доллара, Сан-Томе и Принсипи — 829 888 долларов, Ливия — 705 391 доллар, Конго — 90 844 доллара, Зимбабве — 81 770 долларов, Центральноафриканская Республика — 29 395 долларов, Южный Судан — 22 804 доллара.