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10:00 13.01.2022

Первое Эль-Класико 2022 года завершилось победой «Реала»

Футбол Кубок Испании Победа Реала Фото: Instagram/realmadrid
Мадридский «Реал» обыграл каталонскую «Барселону» в полуфинале Суперкубка Испании, сообщает Zakon.kz.

Королевский клуб на «Ноу Камп» переиграл «Барсу» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании — 3:2. Первыми открыли счет гости, на 25 минуте отличился Винисиус Жуниор. Френки де Ионг сравнял результат в конце первого тайма.

После перерыва Карим Бензема снова вывел мадридский коллектив вперед. За 7 минут до окончания основного времени Ансу Фати сравнял счет на табло – 2:2. А в овертайме победный мяч забил полузащитник «Реала» Федерико Вальверде.

Второй финалист Кубка Испании определится 13 января.

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