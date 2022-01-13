10:00 13.01.2022
Первое Эль-Класико 2022 года завершилось победой «Реала»
Фото: Instagram/realmadrid
Мадридский «Реал» обыграл каталонскую «Барселону» в полуфинале Суперкубка Испании, сообщает Zakon.kz.
Королевский клуб на «Ноу Камп» переиграл «Барсу» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании — 3:2. Первыми открыли счет гости, на 25 минуте отличился Винисиус Жуниор. Френки де Ионг сравнял результат в конце первого тайма.
После перерыва Карим Бензема снова вывел мадридский коллектив вперед. За 7 минут до окончания основного времени Ансу Фати сравнял счет на табло – 2:2. А в овертайме победный мяч забил полузащитник «Реала» Федерико Вальверде.
Второй финалист Кубка Испании определится 13 января.