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Законодательство РК
10:10 13.01.2022

Генпрокуратура открыла сайт для сбора фото и видео беспорядков

Беспорядки-2022 Казахстан Фото: Zakon.kz
Прокуроры с помощью казахстанцев будут собирать и фиксировать доказательства преступлений, а также идентифицировать преступников, сообщает Zakon.kz.

Генеральная прокуратура Казахстана совместно Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустила сайт, где будут собраны медиа-материалы по прошедшим в стране беспорядкам.

На этом сайте граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозаписи о произошедших в текущем году террористических актах и массовых беспорядках.Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В надзорном органе также поблагодарили казахстанцев за предоставленную информацию в колл-центр 115.

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