10:10 13.01.2022
Генпрокуратура открыла сайт для сбора фото и видео беспорядков
Фото: Zakon.kz
Прокуроры с помощью казахстанцев будут собирать и фиксировать доказательства преступлений, а также идентифицировать преступников, сообщает Zakon.kz.
Генеральная прокуратура Казахстана совместно Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустила сайт, где будут собраны медиа-материалы по прошедшим в стране беспорядкам.
На этом сайте граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозаписи о произошедших в текущем году террористических актах и массовых беспорядках.Пресс-служба Генпрокуратуры РК
В надзорном органе также поблагодарили казахстанцев за предоставленную информацию в колл-центр 115.