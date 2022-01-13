Генпрокуратура открыла сайт для сбора фото и видео беспорядков

Генеральная прокуратура Казахстана совместно Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустила сайт, где будут собраны медиа-материалы по прошедшим в стране беспорядкам.

На этом сайте граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозаписи о произошедших в текущем году террористических актах и массовых беспорядках. Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В надзорном органе также поблагодарили казахстанцев за предоставленную информацию в колл-центр 115.