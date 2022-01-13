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Законодательство РК
10:42 13.01.2022

Изменились правила выявления неиспользуемых земельных участков

правила по мониторингу Фото: primerminister.kz
Министр сельского хозяйства внес изменения в Правила выявления земельных участков, не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушениями законодательства, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что уполномоченный орган по земельным отношениям проводит мониторинг используемых земель не реже, чем один раз в квартал, формирует перечень земельных участков, предназначенных для строительства объектов, по которым необходимо провести проверку по фактам неиспользования их в соответствующих целях или использования с нарушением земельного законодательства.

В течение пяти рабочих дней со дня формирования перечня направляет его в территориальное подразделение для назначения проверок.

На основании перечня территориальное подразделение осуществляет проверку собственников (землепользователей) с целью выявления земельных участков, предоставленных для строительства объектов и не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением законодательства.

В случае подтверждения фактов нецелевого использования такого земельного участка вручается письменное предписание об устранении нарушений земельного законодательства.

Территориальное подразделение по результатам проведения проверок направляет информацию по земельным участкам, собственникам (землепользователям), которым вручены предписания в:

  • уполномоченный орган по земельным отношениям – ежеквартально, в срок не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

  • территориальный орган государственных доходов по месту нахождения земельных участков – ежегодно, в срок не позднее пятнадцатого числа второго месяца, следующего за отчетным годом.

Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.

Лариса Черненко
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