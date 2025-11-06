Приняты новые правила выявления земельных участков, используемых не по назначению

Министр сельского хозяйства приказом от 29 октября 2025 года утвердил Правила выявления земельных участков, не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением законодательства РК, сообщает Zakon.kz.

Выявление земельных участков, предназначенных для строительства объектов и не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением земельного законодательства, производится путем:

учета собственников (землепользователей) земельных участков, предназначенных для строительства объектов;

мониторинга исполнения сроков использования их в соответствующих целях с соблюдением земельного законодательства.

Учет земельных участков осуществляется уполномоченным органом по земельным отношениям путем сбора информации о земельных участках, предназначенных для строительства объектов, и является основой для проведения мониторинга, обеспечивая предоставление достоверных данных для анализа и контроля использования земельных участков.

Источниками информации для мониторинга земель служат результаты систематических наблюдений, наземных съемок, обследований, инвентаризаций, материалы за использованием и охраной земель, архивные данные, данные дистанционного зондирования земель, сведения, полученные из государственных информационных систем и электронных информационных ресурсов.

Мониторинг осуществляется уполномоченным органом по земельным отношениям по результатам:

инвентаризации земель, проводимой по инициативе местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения;

анализа информации из государственного градостроительного кадастра о строящихся (намечаемых к строительству) объектах на выделенных под строительство земельных участках;

мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов;

получения информации из информационной системы единого государственного кадастра недвижимости.

По итогам мониторинга:

уполномоченный орган по земельным отношениям формирует информацию о земельных участках, предназначенных для строительства объектов и не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением земельного законодательства, и через систему электронного документооборота направляет ее в территориальное подразделение для проведения внеплановой проверки ежеквартально, в срок до двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

уполномоченный орган по земельным отношениям района, города областного значения формирует информацию и через систему электронного документооборота направляет ее в территориальное подразделение для проведения внеплановой проверки один раз в полугодие, не позднее 15 июня и 15 ноября соответствующего года.

На основании информации территориальное подразделение принимает соответствующие меры за использованием и охраной земель собственников (землепользователей) в целях выявления земельных участков, предоставленных для строительства объектов и не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением законодательства.

В случае подтверждения фактов неиспользования в соответствующих целях или использования с нарушением земельного законодательства земельных участков, предоставленных для строительства объектов, собственнику (землепользователю) такого земельного участка вручается предписание об устранении нарушений.

Территориальное подразделение по результатам принятия соответствующих мер направляет информацию по земельным участкам, собственникам (землепользователям) которых вручены предписания, в налоговый орган по месту нахождения земельных участков, предназначенных для строительства объектов, не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением законодательства – ежегодно, в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным годом.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.