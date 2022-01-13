Аэропорт Нур-Султана полностью восстановил международное авиасообщение

В столичном аэропорту 13 января планируют выполнить 32 международных рейса в Москву, Будапешт, Дубаи, Стамбул, Минск, Варшаву, Баку, Киев, Ташкент, Екатеринбург, Новосибирск, Пхукет и Коломбо и обратно. При этом был отменен один рейс во Франкфурт.

Из воздушной гавани Актау, Шымкента, Туркестана, Атырау, Актобе, Караганды планируется выполнение 31 международного рейса в Анталию, Коломбо, Тбилиси, Калининград, Москву, Ургенч, Дубаи, Стамбул, Нукус, Ереван, Ташкент, Казань, Кутаиси, Амстердам, Гоа и обратно.

В пресс-службе КГА отметили, что информация по вылетам из города Алматы находится в обработке.

Итого по Казахстану планируется выполнение 63 рейсов и отменен один рейс.

Международное авиасообщение в Нур-Султане полностью восстановлено, за исключением рейсов авиакомпании Lufthansa.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Алматы был совершен первый рейс в Нур-Султан.