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08:57 13.01.2022

Первые пассажиры вылетели из аэропорта Алматы

Аэропорт Алматы вылет Фото: Zakon.kz
Они направились в Нур-Султан. Внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 08:00 до 21:00 по времени расписания полетов авиакомпании, сообщает Zakon.kz.

13 января по направлению Нур-Султан – Алматы – Нур-Султан планируется шесть рейсов, сообщили в Комитете гражданской авиации.

Из них:

Air Astana

КС-601

  • Алматы (10.40) – Нур-Султан (12.25);

  • Нур-Султан (13.25) – Алматы (15.05).

КС-609

  • Алматы (16.10) – Нур-Султан (17.55);

  • Нур-Султан (18.55) – Алматы (20.35).

SCAT

DV-713

  • Алматы (12.00) – Нур-Султан (13.40).

DV-714

  • Нур-Султан (14.40) – Алматы (16.05).

Qazaq Air

IQ-353

  • Алматы (06.55) – Нур-Султан (08.55).

IQ-354

  • Нур-Султан (09.35) – Алматы (11.25).

Кроме этого, стало известно о прибытии первого международного рейса из Антальи.

В пресс-службе аэропорта Алматы подтвердили приземление самолета из Антальи и добавили, что «расписание (прилетов других рейсов) постоянно пополняется».

Нападение на аэропорт Алматы произошло 5 января, позже силовикам удалось ео отбить. 11 января стало известно, что воздушная гавань технически готова к возобновлению работы.

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