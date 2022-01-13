Первые пассажиры вылетели из аэропорта Алматы

13 января по направлению Нур-Султан – Алматы – Нур-Султан планируется шесть рейсов, сообщили в Комитете гражданской авиации.

Из них:

Air Astana

КС-601

Алматы (10.40) – Нур-Султан (12.25);

Нур-Султан (13.25) – Алматы (15.05).

КС-609

Алматы (16.10) – Нур-Султан (17.55);

Нур-Султан (18.55) – Алматы (20.35).

SCAT

DV-713

Алматы (12.00) – Нур-Султан (13.40).

DV-714

Нур-Султан (14.40) – Алматы (16.05).

Qazaq Air

IQ-353

Алматы (06.55) – Нур-Султан (08.55).

IQ-354

Нур-Султан (09.35) – Алматы (11.25).

Кроме этого, стало известно о прибытии первого международного рейса из Антальи.

В пресс-службе аэропорта Алматы подтвердили приземление самолета из Антальи и добавили, что «расписание (прилетов других рейсов) постоянно пополняется».

Нападение на аэропорт Алматы произошло 5 января, позже силовикам удалось ео отбить. 11 января стало известно, что воздушная гавань технически готова к возобновлению работы.