Первые пассажиры вылетели из аэропорта Алматы
13 января по направлению Нур-Султан – Алматы – Нур-Султан планируется шесть рейсов, сообщили в Комитете гражданской авиации.
Из них:
Air Astana
КС-601
Алматы (10.40) – Нур-Султан (12.25);
Нур-Султан (13.25) – Алматы (15.05).
КС-609
Алматы (16.10) – Нур-Султан (17.55);
Нур-Султан (18.55) – Алматы (20.35).
SCAT
DV-713
Алматы (12.00) – Нур-Султан (13.40).
DV-714
Нур-Султан (14.40) – Алматы (16.05).
Qazaq Air
IQ-353
Алматы (06.55) – Нур-Султан (08.55).
IQ-354
Нур-Султан (09.35) – Алматы (11.25).
Кроме этого, стало известно о прибытии первого международного рейса из Антальи.
В пресс-службе аэропорта Алматы подтвердили приземление самолета из Антальи и добавили, что «расписание (прилетов других рейсов) постоянно пополняется».
Нападение на аэропорт Алматы произошло 5 января, позже силовикам удалось ео отбить. 11 января стало известно, что воздушная гавань технически готова к возобновлению работы.
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