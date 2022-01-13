Курс доллара немного снизился на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 435-436,5 тенге, евро – 495-498 тенге, рос. рубль – 5,85-5,95 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 13 января.

Февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 033%, составив $82,37 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 0,41% — до $84,41 за баррель.