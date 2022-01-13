11:15 13.01.2022
Курс доллара немного снизился на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 433,39 тенге (-0,39), снизившись еще на 0,98 тенге, передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 435-436,5 тенге, евро – 495-498 тенге, рос. рубль – 5,85-5,95 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 13 января.
Февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 033%, составив $82,37 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 0,41% — до $84,41 за баррель.