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11:15 13.01.2022

Курс доллара немного снизился на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 433,39 тенге (-0,39), снизившись еще на 0,98 тенге, передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 435-436,5 тенге, евро – 495-498 тенге, рос. рубль – 5,85-5,95 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 13 января.

Февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 033%, составив $82,37 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 0,41% — до $84,41 за баррель.

Лариса Черненко
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