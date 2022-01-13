Запретят наказывать детей – новый фейк гуляет по Казнету

Автор рассылки отмечает, что в стране готовятся принять закон, согласно которому родителям запретят как-либо наказывать своих детей, а в школах будут преподавать «секспросвет».

Как отмечено в публикации Stopfake.kz, такие выводы пользователи Сети сделали после прочтения постановления о проекте указа президента РК о внесении изменения в указ президента РК «Об утверждении Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года».

Сейчас он находится на обсуждении и размещен на портале «Открытые НПА».

Согласно проекту Концепции, одним из принципов реализации семейной политики в Республике Казахстан является нулевая терпимость ко всем видам бытового насилия, важность применения ненасильственных методов воспитания детей в семье. Принцип важности применения ненасильственных методов воспитания детей в семье будет реализован посредством информационно-образовательной работы с населением, направленной на укрепление общественных установок, ориентированных на ненасильственные методы воспитания детей в семье, создание системы обучения родителей ненасильственным методам воспитания. <…> В Концепции отсутствуют положения о запрете телесных наказаний в Республике Казахстан, также отсутствуют положения о санкционировании родителей, применяющих телесные наказания. На основании вышеизложенного отмечаем, что проект Концепции не содержит положение, предполагающее изымать детей из семей за применение телесных наказаний. Пресс-служба МИОР РК

В ведомстве отметили, что вопросы охраны сексуального и репродуктивного здоровья предлагается разбирать с подростками для того, чтобы избежать ранних браков, нежелательных беременностей и абортов.

По последним данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, число ранних браков в среднем составляет 1000 случаев в год, количество ранней беременности – 4,3 тысячи зарегистрированных случаев в год. Число абортов в возрастной группе от 15 до 18 лет остается достаточно высоким и составляет порядка двух тысяч абортов в год, или 0,1% от всего количества девочек-подростков и девушек до 18 лет. Пресс-служба МИОР РК

Кроме того, в ведомстве отметили, что готовы рассмотреть конструктивные предложения от гражданского общества.