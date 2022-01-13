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11:35 13.01.2022

Санчес принес победу «Интеру» на 121 минуте и Суперкубок Италии

Футбол Кубок Италии Финал Фото: Instagram/inter
Миланский «Интер» на последних секундах финального поединка Суперкубка Италии переиграл туринский «Ювентус», сообщает Zakon.kz.

«Интернационале» на своей родной арене «Джузеппе Меацца» был сильнее «Ювентуса» со счетом 2:1. Гости вышли вперед на 25-й минуте матча, отличился Вестон Маккенни. Но туринцы недолго радовались. Перед перерывом Лаутаро Мартинес восстановил равновесие, реализовав пенальти. Во втором тайме болельщики не увидели голов. Судьба Суперкубка Италии решилась в дополнительное время.

Футбол Нападающий Интер

Фото: Instagram/inter

Победный мяч на 121-й минуте овертайма забил чилийский форвард хозяев Алексис Санчес. «Интер» в шестой раз завоевал Суперкубок Италии.

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