Санчес принес победу «Интеру» на 121 минуте и Суперкубок Италии

«Интернационале» на своей родной арене «Джузеппе Меацца» был сильнее «Ювентуса» со счетом 2:1. Гости вышли вперед на 25-й минуте матча, отличился Вестон Маккенни. Но туринцы недолго радовались. Перед перерывом Лаутаро Мартинес восстановил равновесие, реализовав пенальти. Во втором тайме болельщики не увидели голов. Судьба Суперкубка Италии решилась в дополнительное время.

Фото: Instagram/inter

Победный мяч на 121-й минуте овертайма забил чилийский форвард хозяев Алексис Санчес. «Интер» в шестой раз завоевал Суперкубок Италии.