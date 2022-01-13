Зарплаты медиков, педагогов и соцработников повышены в Казахстане

С 1 января 2022 года заработная плата педагогов повышена на 25%, медицинских работников – в среднем на 20-30%. Также с 1 января 2022 года на 25% повышены должностные оклады у 21 тыс. работников сферы социального обеспечения. Рост зарплат коснулся руководящего состава и основного персонала (социальные работники, педагоги, медицинские работники и т.д.), осуществляющего свою деятельность в медико-социальных учреждениях (МСУ) стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания, временного пребывания и центрах занятости. Минтруда

В Минтруда напомнили, что поэтапное повышение заработной платы порядка 600 тыс. педагогов началось с 2020 года, а с 2021 года – поэтапное повышение зарплаты 247 тыс. медицинских работников, работающих в государственных учреждениях и коммунальных предприятиях.

К 2023 году их заработная плата будет увеличена в два раза.

С 1 января 2021 года оклады соцработников были повышены на 50%. Также в 2021 году произведено повышение заработной платы для административного и вспомогательного персонала, рабочих, работающих в МСУ стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания и временного пребывания, путем изменения размера действующей доплаты с 30% на 40% от должностного оклада.

Как сообщалось ранее, с 1 января этого года началось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, которое затронет 591 тыс. человек. В результате в течение четырех лет их зарплата увеличится в два раза.