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Финансы

Зарплату повысят более 20,3 тыс. работникам сферы социального обеспечения и образования Алматы

Зарплату повысят более 20,3 тыс. работникам сферы социального обеспечения и образования Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 17:21 Фото: пресс-служба акимата Алматы
По поручению акима Алматы Ерболата Досаева в 2025 году будет повышена заработная плата на 30% работникам социальной сферы и образования, включая педагогов-психологов.

Акиматом южной столицы внесен проект первого уточненного бюджета на 2025 год. В целом уточненный бюджет остается социально ориентированным. Расходы на социальную сферу увеличиваются на 51,5 млрд тенге – до 945,8 млрд тенге, что составляет почти 40% от общих расходов бюджета.

"По поручению акима города Алматы Ерболата Досаева данный проект бюджета предусматривает повышение заработной платы на 30% административному и вспомогательному персоналу сферы социального обеспечения и образования, в том числе педагогов-психологов, а также работников подведомственных социальных учреждений", – сказал заместитель акима города Аскар Амрин в ходе очередной XXVIІI сессии маслихата Алматы 20 марта 2025 года.

По его словам, у бухгалтеров, библиотекарей, психологов, логопедов, социальных работников и техперсонала из года в год сохранялась низкая заработная плата. Повышением будет охвачено 20 314 категорий работников.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что сегодня депутатами также поддержано предложение впервые установить стимулирующие надбавки в размере 30% к должностным окладам 1632 работникам медико-социальных учреждений, за исключением медицинского персонала.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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