Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:36 13.01.2022

Лучший теннисист планеты Новак Джокович допущен на AusOpen-2022

Теннис Допуск AusOpen-2022 Фото: Instagram/djokernole
В Мельбурне состоялась жеребьевка мужского и женского одиночного разряда Чемпионата Австралии по теннису, сообщает Zakon.kz.

До последнего момента решалась судьба оскандалившегося серба Новака Джоковича. Все-таки власти Австралии решили дать возможность первой ракетке мира сыграть на турнире. Первый сеяный этих состязаний Новак Джокович на старте встретится со своим земляком Миомиром Кецмановичем.

Если у сербского теннисиста все будет удачно складываться по турнирной сетке, то в третьем круге он может встретиться с казахстанцем Александром Бубликом. Но при условии, что казахстанец преодолеет два круга австралийского первенства.

Теннис АusOpen-2022 Старт

Фото: ktf.kz

В женской части турнира сразу в первом круге пройдет казахстанское дерби: Елена Рыбакина, 12 сеяная, против Зарины Диас. Юлия Путинцева встретится с француженкой Хармони Тан.

Куандык Шынасилов
Бублик Александр Дияс Зарина Путинцева Юлия Рыбакина Елена
Президент отменил режим ЧП в ряде регионов
12.01.2022
Какое наказание грозит за покупку украденного
12.01.2022
Утвержден порядок предоставления отсрочки платежей по займам казахстанцев, пострадавших при ЧП
12.01.2022
Касым-Жомарт Токаев о восстановлении Алматы: Это дело чести для меня
12.01.2022
Президент посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы
12.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости