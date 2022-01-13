Лучший теннисист планеты Новак Джокович допущен на AusOpen-2022

До последнего момента решалась судьба оскандалившегося серба Новака Джоковича. Все-таки власти Австралии решили дать возможность первой ракетке мира сыграть на турнире. Первый сеяный этих состязаний Новак Джокович на старте встретится со своим земляком Миомиром Кецмановичем.

Если у сербского теннисиста все будет удачно складываться по турнирной сетке, то в третьем круге он может встретиться с казахстанцем Александром Бубликом. Но при условии, что казахстанец преодолеет два круга австралийского первенства.

Фото: ktf.kz

В женской части турнира сразу в первом круге пройдет казахстанское дерби: Елена Рыбакина, 12 сеяная, против Зарины Диас. Юлия Путинцева встретится с француженкой Хармони Тан.