Аким Шымкента дал ряд поручений по исполнению задач президента

Мурат Айтенов отметил, что в целях реализации каждого поручения необходимо качественно и максимально быстро выполнить план работы и довести системные индикаторы до нормы.

О проводимой работе по формированию новой экономической платформы доложили руководители управлений.

Представители Управления экономики затронули вопросы ускоренного восстановления разрушенных зданий и имущества во время массовых беспорядков, диверсификации экономики, повышения доходов населения, снижения уровня инфляции.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

С докладом о работе по повышению доходного плана бюджета города, приватизации выступили работники Управление финансов.

По вопросам развития сферы предпринимательства, индустриально-инновационного развития, развития МСБ выступил заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

Аким города заслушал отчет о проводимой работе по стабилизации цен на продовольственные товары.

На совещании были затронуты темы повышения приоритетности технических специальностей, формирования нового поколения инженеров и промышленников. Участники онлайн-встречи говорили о важности активизации деятельности гражданских институтов.

По итогам совещания аким поручил разработать прозрачный и максимально эффективный механизм оказания мер государственной поддержки МСБ, комплекс мер антиинфляционного реагирования.

Айтенов потребовал обеспечить аграриев семенами, удобрениями, техникой, необходимыми для весенне-полевых работ, и доступность и прозрачность субсидирования. Глава города отметил, что лично контролирует вопросы стабилизации цен на социально значимые товары.

Также аким поручил организовать трудоустройство молодежи по программам «Молодежная практика» и «Первое рабочее место».

Айтенов подчеркнул, что в этот период важно продолжить вакцинацию населения, чтобы не допустить роста заболеваемости ковидом.