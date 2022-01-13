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13:32 13.01.2022

В Казахстане начался вывод миротворцев ОДКБ

Миротворческие силы ОДКБ Фото: Zakon.kz
В Казахстане завершилась миссия Организации Договора о коллективной безопасности. 13 января начался поэтапный вывод миротворцев, передает Zakon.kz.

В Алматы состоялось построение войск ОДКБ. Власти поблагодарили их, а отличившимся военным вручили награды. Сообщается, что остальным медали будут вручены по прибытии в пункты дислокации.

построение миротворческих сил

Фото: Zakon.kz

Генсек ОДКБ Станислав Зась во время выступления передал слова благодарности президента Казахстана.

Вчера я встречался с президентом, Верховным главнокомандующим Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Он просил от его имени высказать самые теплые слова благодарности всем миротворцам, всем подразделениям за честно выполненный воинский долг и оказание помощи Казахстану.Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что миротворцы занимались охраной важных государственных и стратегических объектов, помогали в поддержании правопорядка на закрепленных участках. Это сыграло большую роль в стабилизации обстановки в Алматы.

Аким города Алматы

Фото: Zakon.kz

В основе устойчивой модели сотрудничества лежит многовековая близость братских народов, отношения в духе дружбы и добрососедства.Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев

Он отметил, что «эти черные дни позади». Алматы станет еще краше и лучше. Аким поблагодарил миротворцев от имени алматинцев за вклад в сохранение покоя и мирного неба в Алматы.

После награждения состоялся марш военных.

Военный марш ОДКБ

Фото: Zakon.kz

Военный марш ОДКБ

Фото: Zakon.kz

Военный марш по случаю вывода войск ОДКБ

Фото: Zakon.kz

Военный марш по случаю вывода войск ОДКБ

Фото: Zakon.kz

5 января в Алматы начались беспорядки. В стране был введен режим чрезвычайного положения. В тот день Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи. Страны одобрили развертывание военных. 11 января президент Казахстана объявил о завершении миссии ОДКБ. До 23 января военные покинут страну.

ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности. В нее входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Беларусь и Россия.

Айтурган Азимжанова
ОДКБ Сагинтаев Бакытжан Казахстан
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