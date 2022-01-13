Бейбит Исабаев назначен депутатом Сената Парламента РК
Назначить Исабаева Бейбита Оксикбаевича депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, освободив от должности руководителя Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан, – говорится в указе.
Бейбит Исабаев родился 4 декабря 1962 года в Алматинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1985)
Журналист
· Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1999)
Специалист-международник
Научные звания, степени, деятельность:
· Кандидат политических наук, тема диссертации: «Средства массовой информации и этнополитические процессы в Республике Казахстан» (1998)
· Академик Академии гуманитарных наук Республики Казахстан (1996)
· Чрезвычайный и Полномочный Посланник I класса (2005)
Трудовой стаж:
· Редактор Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию (1985-1987);
· Корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты «Лениншіл Жас» (1987-1991);
· Заместитель, главный редактор газет «Өркен», «Горизонт» (1991-1994);
· Генеральный директор Казахского государственного телевидения (02.1994-04.1994);
· Заместитель главы Администрации города Алматы (05.1994-07.1994);
· Председатель Комитета внутренней политики акимата города Алматы (07.1994-1995);
· Заместитель акима города Алматы (1995-1997);
· Слушатель Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1997-1999);
· Директор Департамента Администрации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1999-2000);
· Заведующий отделом правительственной информации Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (2000-05.2002);
· Советник министра иностранных дел Республики Казахстан (05.2002-09.2002);
· Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (09.2002-12.2002);
· Национальный координатор Республики Казахстан по вопросам организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» (12.2002-2003);
· Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан (2003-2006);
· Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Турецкой Республике, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству (25.04.2006-27.02.2008);
· Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (27.02.2008-19.08.2008);
· Пресс-секретарь президента Республики Казахстан (19.08.2008-25.06.2009);
· Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике (07.2009-16.03.2015);
· Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике (16.03.2015-07.2019);
· Руководитель Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте (с 07.2019).