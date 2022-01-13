Бейбит Исабаев назначен депутатом Сената Парламента РК

Назначить Исабаева Бейбита Оксикбаевича депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, освободив от должности руководителя Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан, – говорится в указе.

Бейбит Исабаев родился 4 декабря 1962 года в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1985)

Журналист

· Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1999)

Специалист-международник

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат политических наук, тема диссертации: «Средства массовой информации и этнополитические процессы в Республике Казахстан» (1998)

· Академик Академии гуманитарных наук Республики Казахстан (1996)

· Чрезвычайный и Полномочный Посланник I класса (2005)

Трудовой стаж:

· Редактор Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию (1985-1987);

· Корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты «Лениншіл Жас» (1987-1991);

· Заместитель, главный редактор газет «Өркен», «Горизонт» (1991-1994);

· Генеральный директор Казахского государственного телевидения (02.1994-04.1994);

· Заместитель главы Администрации города Алматы (05.1994-07.1994);

· Председатель Комитета внутренней политики акимата города Алматы (07.1994-1995);

· Заместитель акима города Алматы (1995-1997);

· Слушатель Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1997-1999);

· Директор Департамента Администрации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1999-2000);

· Заведующий отделом правительственной информации Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (2000-05.2002);

· Советник министра иностранных дел Республики Казахстан (05.2002-09.2002);

· Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (09.2002-12.2002);

· Национальный координатор Республики Казахстан по вопросам организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» (12.2002-2003);

· Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан (2003-2006);

· Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Турецкой Республике, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству (25.04.2006-27.02.2008);

· Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (27.02.2008-19.08.2008);

· Пресс-секретарь президента Республики Казахстан (19.08.2008-25.06.2009);

· Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике (07.2009-16.03.2015);

· Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике (16.03.2015-07.2019);

· Руководитель Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте (с 07.2019).